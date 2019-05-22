根據衛福部統計，我國去年共有3865人自殺身亡，每10萬人就有12.5人。為落實自殺防治，立法院今審查《自殺防治法》，明定自殺情事的及時通報機制，並要求媒體禁止散播不利自殺防治的報導，違者可處10至100萬元的罰鍰。該法現已二讀，下一步將提報院會討論。

近3年來，我國每年自殺死亡人數維持在3700人以上。其中，2016年3765人、2017年3871人、2018年3865人。為提升自殺防治成效，立法院今審查《自殺防治法》草案，通過的內容包括中央擬訂防治綱領、成立跨部會自殺防治諮詢會、推廣守門人教育訓練、建立及時通報機制、協助媒體自律等。

衛福部心口司司長諶立中表示，自殺防治最有效的方式為管制致命性工具及認知上的介入。管制工具方面，心口司將採取跨部會合作方式，討論高樓、橋樑等的管理措施，如圍牆高度、巡視方式等；認知的介入，則藉由媒體自律，減少自殺憾事。

針對媒體報導內容，該法禁止教導自殺方式、散播自殺訊息、詳細描述自殺、散播誘導的文字或影片、散播毒性或致命性自殺工具的銷售情報，及其他主管機關認定足以助長自殺的情形。若未遵守，可依同法31條開罰10至100萬元的罰鍰，限期改正。若未改正，得按次處罰。心口司將考慮訂定指引，待該法三讀後，提供媒體參考。

及時通報方面，醫事人員、社工、教育人員、警察、消防人員等，發現自殺情事後，應在24小時內通報，身分受到保護。接獲通報後，地方主管機關應立即處理，必要時安排訪視，可請求醫院、學校、警局幫助，被要求者應予以配合。為保護自殺者及其親友的隱私，無故洩漏個資者，可處以6000元以上，6萬元以下的罰鍰。

另一方面，諶立中表示，為提升自殺防治熱線（安心專線）的成效，今年7月起，號碼將由0800-788-995，改為1925。心口司提醒，自殺防治需全民參與，落實「一問、二應、三轉介」，首先關懷、詢問身邊的人，若遇到想自殺、憂鬱者，應給予關心和回應，並協助轉介給專業的醫療人員。

(中時 )