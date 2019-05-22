橘色管線為換新的家用汙水處理管，右上方銜接人孔的地方就是此次接頭老舊脫落處，也已修復。（袁庭堯攝）

家用汙水管（右側橘色管口）已重新與人孔銜接，順利排水至下方的汙水支幹管。（袁庭堯攝）

22日下午已完成道路塌陷地基回填。（袁庭堯攝）

高雄市中正、大順路口21日深夜驚見長寬約5公尺、深10餘公分塌陷的「天坑」，造成一名機車騎士不慎摔車受傷。水利局緊急開挖，發現是家用汙水管銜接人孔處老舊脫落，加上前日大雨導致汙水外洩沖刷地基造成塌陷，經緊急換管，22日下午已完成修復並回填。

21日晚間，水利局接獲道路挖掘管理中心通報，表示中正、大順路口出現大面積路面塌陷現象，立即前往查看。水利局相關人員原本以為又是箱涵肇禍，先是動用「TV巡查車」至地底探勘，結果發現是塌陷處下方3.7公尺處，一根直徑20公分的家用汙水管銜接人孔、排入70公分支幹管處接頭老舊破損脫落，導致周邊地基被沖刷掏空，路面因此下陷。

水利局研判，地基塌陷處鄰近凱旋汙水下水道主幹管，水壓強大，加上20日市區強降雨，導致管線破損處大量洩水沖刷地基。經連夜緊急搶修，22日中午汰換5公尺全新家用汙水管，下午隨即進行地基回填。此外也同步動用「高壓沖水槍」及「吸泥車」清除外洩至70公分支幹管的泥沙，確保汙水排放順暢。

水利局強調，現行汙水下水道翻修工程，可利用人孔以「舊管包新管」的方式進行翻修，不需大動作開挖路面。此次必須開挖重新填入砂石及低強度混凝土，確保回填後安全無虞。另不慎摔車受傷的騎士，水利局也特別派人前往慰問，並協助辦理工程保險理賠事宜。

(中時 )