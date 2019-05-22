民進黨今中執會首開直播，蔡賴陣營代表在會中爭執不下，黨中央也數度成箭靶；進行約兩小時，黨主席卓榮泰說重話，他希望大家思考，今天坐在這裡，跟3月13日坐在這裡，「難道313是如同兒戲般通過那樣的公告？」

他說，「但如果協調到最後，參選雙方還是無法形成共識，那麼我就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則」。「以後的歷史告訴我們313的兒戲，我們今天用另一場把它毀滅，我不能讓這樣的事實存在發生。」

卓一說完，坐在台下的挺英大將陳明文隨即不以為然，「有時空背景、不能這樣講啦，你這樣講不對啦！」主席則喊休息，直播也立即中斷。

卓榮泰昨天聽到席間，不少支持修改辦法的中執委提到周伯倫與謝錦川兩人當初選舉修改規則的例子後回應鄭寶清，「虧你記得謝錦川的案子，我們忘記其他依規則的案子，只記得不按遊戲規則的案子」、「我不希望未來某一天，當歷史看我的時候，我主持的會議變成不按規則來」。

他說，去年12月29日，他參加黨主席的補選，在政見發表會我公開的表示過，「我會公平、公正、公開地辦理黨內各項公職人員的初選提名，包括總統跟立委。」所以黨章、制度怎麼規定，我就必須怎麼做，所有參與初選的先進同志也都一體適用，身為黨員直選的黨主席，我受到這個制度的保障，我有義務和責任要來保障這個制度，我必須對全體黨員負責，我也必須對台灣未來民主的歷史負責。

他說，各位記得，3月6日中常會、3月13日中執會，在場也是各位，兩次會議議決所公布的總統提名初選公告，中央黨部所據以執行的初選辦法、流程、以及採用的民調方式，在當時都經過大家通過，這是經過黨內多方討論所形成的共識，也是集合黨內前輩菁英智慧的結晶，已經行之多年，是為了讓黨內各類公職的初選制訂的，並且適用於所有的參與者，絕不是為任何個人單獨制定。這套制度能存在迄今，運作無礙，彰顯了黨初選制度的民主價值和進步性，不論總統初選有幾位登記參選，制度的公平性都不應該受到影響，只有制度被嚴格遵守，才能贏得黨內外人士的信心。

他強調，在總統提名初選辦法公告之後，中央黨部盡一切努力維護制度的尊嚴，盡一切可能促使參選人建立更多共識、促進內部團結，以贏得最後的勝選，「我們沒有一刻背離過這個民主機制與勝選目標。我要非常感謝陳菊秘書長、蘇貞昌院長、柯建銘總召、鄭文燦市長，你們的無私與辛苦」。

他說，這段時間協調小組或分工或集體聚會十幾次，嘗盡各種可能提出許多建議，絕對不放棄所有的努力，「但如果協調到最後，參選雙方還是無法形成共識，那麼我就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則」。「黨內初選辦法的修改，除非在協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則必須依照制度在選舉公告前提出並完成，或是依照制度適用於下一次，這是基本的道理、程序的公平與正義。我們黨歷年來都如此，今年也不能例外！」

他表示，1986年建黨以來，民主進步黨與台灣的命運、國家的生存發展就緊緊扣連在一起，黨的制度不是為了贏一個人、贏一次選舉，而是要贏得社會認同、人民的肯定和支持，這樣黨才有能力守護台灣，讓台灣贏得國際的尊重。我曾經告訴國人同胞，我們要努力「讓台灣再一次因民進黨而偉大」，所以我們要極力呵護這個黨，不能讓黨受到任何傷害，黨要堅持走在正道之上，我們永遠不能忘記創黨的初衷，對人民的承諾！

蔡賴「公開」攤牌 民進黨中執會首度直播

(中時 )