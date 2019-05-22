國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（左）被停權，大批支持群北上抗爭。（蘇滿嬌提供）

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（左）被停權，支持群進入國民黨中央黨部抗爭。（蘇滿嬌提供）

國民黨花蓮縣黨部大批黨員及幹部22日北上中央黨部，頭綁紅、白布條抗議縣黨部主委鄒永宏被停權，由於沒有人出面溝通，鄒永宏揚言不排除發動更大規模的激烈抗爭行動。

今天上午8時在國民黨花蓮縣黨部門口集結，6輛遊覽車浩浩蕩蕩北上，有的搭火車或自行開車前往中央黨部會合，250多人頭綁布條，手持抗爭布條力挺鄒永宏。抗爭群下午1時30分左右在大門口，呼口號半小時，2時左右進入中央黨部，待了1小時仍不見黨中央派員出面溝通，讓抗爭群悻悻然離去。

他們紛紛質疑，中央黨意怎能凌駕地方民意？抗議黨中央所屬部會「東廠們」倒行逆施，考紀會憑什麼「停止」經由花蓮縣國民黨黨員投票選舉所產生的縣黨部鄒永宏主任委員「黨權」？組發會又憑什麼切斷中央與花蓮地區黨籍電腦連線系統，影響黨務作業及黨員權益？考紀會、組發會是誰在對媒體亂放話，抹黑花蓮縣黨部？他們全心擁護花蓮黨員直選出來的主委鄒永宏！

另外，有關去年底縣黨部已通過前縣長傅崐萁回復黨籍案，至今黨中央置之不理，也令人納悶。鄒永宏希望，黨中央及所屬相關部會給花蓮縣黨員、黨友及黨工同仁一個清楚交代，否則不排除再度北上陳抗，甚至不排除前往地檢署按鈴控告黨中央不法行徑。

花蓮立委黨內初選時程延後，造成黨中央與地方不同調，中央考紀會要求鄒永宏5月3日前北上說明未果，竟以不願溝通為由停權，以致發生今天北上抗爭事件。

(中時 )