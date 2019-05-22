2018年8月高雄市豪雨成災，當時義華路與正忠路口出現「天坑」一度造成市民恐慌，經查就是汙水下水道破損、掏空地基惹禍。根據高雄市政府水利局巡查資料顯示，高雄市計有7萬餘公尺汙水下水道「嚴重破損處」待修補，但自2013年修補2萬公尺迄今，仍有5萬2千公尺待處理，預估經費高達6億元，急需內政部營建署補助，否則水利局將先動用市府自籌款應急。

水利局表示，汙水下水道一般深度為6公尺至10餘公尺，比箱涵還深，施工方法較複雜，維修成本也較高，若因老舊破損、修補不及造成地基大規模掏空，嚴重時可引發整個路口塌陷。水利局對此，會定期針對逾10年壽命的汙水下水道辦理巡查及檢修。

市府2018年曾向內政部營建署爭取前瞻建設經費1億元用於汙水下水道整修，但預計只夠修補6000公尺長。水利局面對6億元的資金缺口，希望明年起能連續4年、爭取每年1.5億元預算，將剩下52000處老舊汙水下水道儘速修補完成。若等不到中央資助，就只能考慮先增加1.5億元市府自籌款應急。

(中時 )