教育部今天公布「未來16年（108～123學年）各級教育學生數預測，107學年國小1年級生因 101年龍年出生者屆齡入學，達21.4萬人，但之後逐年遞減，至123學年減為16.3萬人，屆時將對各校生源、教師進用、教學資源產生衝擊。

依教育部統計，最近一次國小新生人數低點是105學年的17萬4670人，當年是受到農曆虎年出生嬰兒較少的影響。到107學年，則因龍年效應，國小新生增加為21萬3978人，之後逐年往下跌。

教育部表示，107學年雖虎年出生者仍在學，惟與龍年出生者入學潮交互消長下，國小學生總數止跌回升至 115.9 萬人，預測此增勢將延續至112學年之123.8萬人，113學年起再度呈現減少趨勢，123學年降至100.1萬人。

至於國中7年級學生數，自101學年龍年出生者屆齡入學後逐年減少，107學年為20.1萬人，預測未來延續下降趨勢，降至111學年17.5 萬人低點，113學年則因龍年效應，增至 21.4 萬人，其後恢復減少趨勢，至123學年減為17.2 萬人。

對於少子化衝擊這麼大，教育部長潘文忠表示，政府陸續推出準公共幼兒園、育兒津貼等方式，提高國人的生育意願。另外，教育部也推動偏遠學校發展條例，從教師員額等角度，協助學校維護受教品質。

(中時 )