鴻海董事長郭台銘宣布參選後，他的一舉一動成為關注的焦點。不少網友發現，郭台銘曝光的形象也有所轉變，增加更多日常生活感，扭轉形象，投入選戰不到一個月，已和原來的郭董不太一樣。宅神朱學恒就在臉書上評論郭的小編，並且抓出蔡英文與賴清德的小編來比較，打趣說：「各方豬隊友爭先恐後的冒出」。

朱學恒在臉書上用雙關語表示，「事後想想越來越不對」，因為「現在做幕後的出來站幕前，搶光都不覺得會砸了老闆的郭嗎？」他笑說小編大概會心想，「老闆現在的形象是我們編出來的；而我老闆任我宰割」，這一句點出各總統候選人的小編的重要性。

接著朱學恒馬上想到蔡英文與賴清德的小編，先是酸說「蔡英文的網路形象都是幕僚小編改造，那我選你當總統幹嘛？選小編就好啦」。接著朱學恒似是要指導蔡英文該怎麼做的口吻說，「你看看賴清小編有出來炫耀嗎？」但下一秒卻打槍笑賴，「啊等等這是因為他們做的很爛不能出來講」。

詼諧諷刺PO文一出，馬上引起網友跟著吐槽留言，「所以果凍現在呈現的是虛偽做作？」、「演！繼續演！我一個字也不會信😆」、「除了草還可以叫郭董吃別的嗎」、「每個小編都想當學姐，每個小編都想上節目電爆人」、「這就跟吉祥物操偶人在公開場合拿下頭套以真面目示人一樣」、「太假了⋯⋯本人根本就不是綁鞋帶那種人」、「不像蔡英文，含著金湯匙出生」、「在同溫層中打轉並不會比較厲害，蔡賴郭都還是在自己的同溫層打轉啊」。

朱學恒在臉書上用雙關語表示，現在做幕後的出來站幕前搶光，都不覺得會砸了老闆的郭嗎？（圖/朱學恒FB）

(中時電子報)