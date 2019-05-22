「實在太熱了！」五月以二十四節氣來說也才剛過立夏，氣溫卻已經一天天飆高！極端氣候讓人忍不住哀嚎，冷氣也等不到真正七八月酷夏時才打開，基本上已經天天在運轉！不過，享受吹冷氣小確幸的同時、卻又忍不住暗自為乾扁的錢包哭泣、收到電費帳單好像收到炸彈不敢打開……。其實，想同時享受冷氣的涼爽、又想達到「節能減碳」、「省錢」的目的，你必須更積極尋找聰明的方式…答對了，「循環扇」正是最好的選擇！想要讓室內空氣流通又均溫？台灣威力冷氣出風口新主張：把循環扇裝在冷氣出風口上！

【威力回來了！台灣的隱形冠軍、全球唯一正宗MIT循環扇】

大家都知道台灣各產業都有許多隱藏冠軍，在全世界各角落默默發光，「台灣威力」正是這樣一個品牌！目前台灣威力是全球最大專業天花板循環扇生產製造商，多次到國外參展都獲得許多國外嚴格廠商的讚賞，低噪音、低耗能、高效能、廣泛使用到各種空間；在台灣也早已受到無數的肯定，包括知名龍頭連鎖超商已百分百採用台灣威力循環扇；除此之外，政府單位、各級學校、百貨賣場、台灣運輸系統……等等，也都指定選用台灣威力循環扇。

事實上，「威力」循環扇在台灣已經有超過十年的歷史，由創辦人奠定良好產品基礎，2016年由現任董事長李國清接手後，正名為「台灣威力」，進行了整整超過兩年、無數次的修改模具，找出原有問題：過去威力產品良率不高，進而產生龐大的維修費用支出，最終導致財務危機。因此台灣威力重新調整產品，從採購、生產、到製作都嚴格把關，不計代價堅持「要做就要用最好的」決心走到今天，終於能驕傲地大聲告訴全世界：台灣威力是正宗MIT、全機台灣製造，並擁有100多樣專利設計！

在地深耕、堅持使用最好的零件，只為了把最好的產品交給消費者，這就是「台灣威力循環扇」一直以來的理念。目前為第五代循環扇的台灣威力也領先業界做到其它人不敢做的「全機五年保固」，也因為對品質有信心，所以敢做到這樣的品質保證，也希望這樣的好品質能夠走進更多人的日常生活中！

台灣威力循環扇2019全新DC馬達新上市，為了提供給消費者更好的售後服務，超越業界保固期長達五年！

台灣威力循環扇品質好、長期使用也不會泛黃；而如果要搭配現代人特別喜歡的工業風或低調裝潢，也有黑色(圖右)的循環扇可選擇，咖啡館、辦公室…等空間都能維持一致風格。

【循環扇替代傳統冷氣出風口 平衡室溫無溫差】

提到「循環扇」，它確實是搭配冷氣的好幫手，近幾年大家對循環扇的接受度也愈來愈高，但一般站立式的小台循環扇在冷氣房裡適合小坪數空間做輔助使用，若想要循環效果好一點則必須選擇再大台一點的款式，那麼也就更佔空間；相對來說耗電量、噪音也較大！若是再大一點的空間，例如辦公場所或公共空間，若要全面且快速地將冷氣均勻打到各個角落，僅僅靠一台循環扇恐怕不夠給力！事實上，最聰明的解決辦法正是「把循環扇直接安裝在冷氣出風口」！

傳統的辦公室或公共空間的冷氣出風口都有一個共同的缺點：坐得近像冬天、坐得遠像夏天！甚至長時間坐在冷氣出風口下方的人都會經常感覺到不舒服，嚴重者還可能會患有「空調病」的可能，常常需要貼一張A4紙DIY讓冷氣風口改變方向，實在是既不美觀也不Smart！許多餐廳或咖啡廳也常常會有客人反應：「我可以換位置嗎？坐這裡好冷、吹得頭好痛。」無奈冷氣若關小、偏偏整個空間又顯得悶熱了，實在很難兩全其美！

單單吹冷氣的話，冷氣風口正下方的人常一吹便頭痛、「冷氣病」上身，遠的人反而吹不到，容易感到悶熱不適，使得工作效率下降。

以上這些困擾，其實利用台灣威力「獨家防潮風管接頭」加上「循環扇」就可以迅速解決，甚至一次克服室內溫差大、空調溫度忽冷忽熱的困擾！室內空氣因為循環扇替代了冷氣出風口，不但吹出來的風舒適且自然，也能夠均勻地將冷氣平均帶到室內每一個角落，不再因距離或位置而困擾，也能夠一次解決空調重覆開關或調整所造成的浪費！

台灣威力「獨家防潮風管接頭」加上「循環扇」的設計，1分鐘就可以解決室內溫差大、冷氣溫度忽冷忽熱的困擾，讓冷氣房裡風量舒適、均勻吹送到每一個角落！

與單僅有冷氣系統相比，若裝上台灣威力循環扇後，全室均溫超舒適，人再多也不怕吹不到。

【電費抗漲有訣竅：真正做到節能省荷包 威力一年幫你省4,716元】

根據調查，台灣一般公司的電費支出裡大約有40%是空調費用，比例相當之高！但也因為比例電費高，只要能夠每天省下一點點，一個月、一年、數年下來…那省下來的金額絕對非常可觀！而當現在大家知道「冷氣」搭配「循環扇」是最聰明的作法之後，你就可以開始著手安裝台灣力循環扇！若計算每天耗電量，長時間打開12小時的耗電量是17W、電度為0.2、電費約15元，僅為吊扇的1/8、14吋工業用電扇的1/5…無論怎麼精算都是最聰明、節能的方式！無論是辦公室、學校、賣場，甚至是一般的小吃店其實都非常適合！同時它安裝簡易方便、更能隨時拆洗，安全性及衛生性皆無虞！夏天快來了，想省荷包就趁現在！

連結開啟12小時的台灣威力循環扇，耗電量17W、電度0.2、電費約15元，僅為吊扇的1/8、14吋工業用電扇的1/5…無論怎麼精算都最省荷包！(*電度數以1個月1500度為計算，懶人包數據僅供參考。)

連結開啟12小時的台灣威力循環扇，耗電量17W、電度0.2、電費約15元，僅為吊扇的1/8、14吋工業用電扇的1/5…無論怎麼精算都最省荷包！(*電度數以1個月1500度為計算，懶人包數據僅供參考。)

台灣威力循環扇產品介紹

(中時電子報)