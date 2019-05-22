今（22）日下午5時許，新北市板橋區民生路三段某公寓發生火警，黑煙從1樓門窗冒出，新北市消防局獲報，立即派遣人車前往搶救，現場共救出4名民眾，其中3人吸入些許濃煙，意識清醒，分別送往亞東醫院、台北醫院檢查，火勢於5時24分撲滅經勘查係燃燒地下室雜物，燃燒面積30平方公尺，起火原因正在調查。

(中時 )