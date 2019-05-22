板橋地下室雜物起火 3人送醫 18:002019/05/22 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （資料照 吳家詮攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日下午5時許，新北市板橋區民生路三段某公寓發生火警，黑煙從1樓門窗冒出，新北市消防局獲報，立即派遣人車前往搶救，現場共救出4名民眾，其中3人吸入些許濃煙，意識清醒，分別送往亞東醫院、台北醫院檢查，火勢於5時24分撲滅經勘查係燃燒地下室雜物，燃燒面積30平方公尺，起火原因正在調查。 (中時 ) #北市 #燃燒 #醫院 #地下室 #雜物 也許您會感興趣 推薦閱讀 動物保護醫院 驗傷專業化 04:102019/05/18 地方新聞 慈濟四醫院 萬里跨海東非義診 23:102019/05/18 生活 吳慷仁激戰阿Sa燃燒腿毛 看復仇者聯盟被逼哭 15:292019/05/19 娛樂 北京7家醫院試點國際醫療 04:102019/05/20 焦點新聞 愛台菜、買菜刀 赫佐燃燒台灣魂 04:102019/05/20 藝文副刊 成大校外教學集體食物中毒 2人留院觀察 15:402019/05/20 社會 林口暴雨水淹社會住宅地下室 已緊急調派抽水機排除狀況 16:522019/05/20 生活 土城民宅地基掏空 門前成臭水溝 04:102019/05/21 地方新聞 豁然開朗 新北拆3陸橋 重現天際線 04:102019/05/21 地方新聞 影》騙遍全台醫院 八仙樂園塵爆傷者也受害 15:032019/05/21 社會 社會熱門新聞 豆腐渣工程不夠看 請看這款「豆花」馬路 - 社會 - 中時 刑事局破獲A片網站侵權11億 AV爆乳女優拍片致謝 - 社會 - 中時 國中男師「約砲」清純女學生 鹹濕LINE對話露餡 - 社會 - 中時 愛上小姨子 人夫狠心殺妻還想蓋泳池壓她 - 社會 老公偷腥「忍過頭」 人妻提告吞敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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