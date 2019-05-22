國民黨總統選舉擬參選人郭台銘日前來雲林縣，與張麗善互動熱絡，22日縣議會總質詢中，無黨籍議員陳俊龍質詢縣長張麗善是否情有獨鍾？張麗善回答，不要替她對號入座，她是國民黨員，任何一個國民黨總統擬參選人來她都歡迎，她不能替69萬縣民選擇或拒絕任何人來訪。

張麗善數度與陳俊龍舌戰表示，任何一個國民黨總統擬參選人來雲林，她都樂於安排和民眾互動、闡述理念的機會，這個平台她必須提供，也是尊重雲林鄉親，她沒有為雲林鄉親拒絕的權利。

張麗善解釋，4年前她選縣長郭董曾幫她站台，有一個舊恩情在；韓國瑜是雲林的女婿，去年她舉辦全國農漁民大會師，韓國瑜也特地趕回來雲林，也是一個新的恩情，大家都是好朋友。

張麗善說，前立法院長王金平在她成立縣政顧問團時特地來關照她、新北市長朱立倫也曾來拜訪縣府提供許多關於教育、長照的經驗，這都是國民黨內的資源共享。

她表示，她只是開放一個平台給所有的鄉親，給總統擬參選人發表施政理念、未來要如何照顧雲林縣、要將台灣帶往什麼方向，希望大家把心胸開放，不要拒絕別人的美意，也不要替她做任何政治決定，不要揣摩她的意思把她對號入座。

(中時 )