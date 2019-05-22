時常網路直播，小心視力「霧茫茫」！新竹1名王姓女子熱愛網路直播，也是小有名氣的網紅，近日發現視力有影響，前往中國醫藥大學新竹附設醫院求助，眼科主任陳瑩山檢查後，發現王女罹患「網紅白內障」，建議她搭配防藍光眼鏡預防白內障加速惡化，並開乾眼症藥水協助改善不適。

陳瑩山表示，由於網紅透過網路直播，為了追求畫面，時常將室內光線調暗，並使用LED美肌探照燈直接照射臉部，此時LED強光、手機藍光都直射眼睛，對眼睛水晶體造成極大的負荷，由於網紅須花長時間與網友互動，或盯著螢幕，光源長期照射，也導致水晶體混濁而形成白內障。

王女就診時告知陳瑩山，她熱愛網路直播，每天也花數小時在網路、螢幕前，陳瑩山指出，「網紅白內障」與白內障不太一樣，白內障屬於自然老化現象，隨年紀增長，水晶體內的蛋白質慢慢病變、老化，或是水晶體水分含量減少而導致。而網紅白內障則是多發生在年輕族群，尤其長期使用手機者。

陳瑩山建議，網美、網紅務必要內服加外用，強化眼睛健康，外用包含使用抗藍光眼睛、隱形眼鏡等，內用則是多吃具有維生素A與胡蘿蔔素食物，如豬肝、鰻魚、紅蘿蔔、南瓜、韭菜等，另外，還可多攝取蝦紅素、維生素E，陳瑩山也提醒，減少使用3C時間，保護眼睛健康。

(中時 )