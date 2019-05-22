屏女學生為向金庸致敬，特地扮演楊過與小龍女。（林和生攝）

十大門派掌門一字排開，讓屏女校園瀰漫濃濃武俠氛圍。（林和生攝）

籌辦多年的屏東女中文學月活動，今年為向著名武俠小說作家金庸致敬，由高三學生化身小說人物，並仿造ＲＰＧ設置闖關關卡，每節下課就能看到小龍女或楊過出沒各地，校園搖身一變成了武俠世界，全校師生皆見證這場別開生面的「武林大會」。

國文老師朱秋鳳指出，過去文學月活動會挑選一個知名作家為主軸，舉辦靜態閱讀或名人講座，而今年經過討論，挑選去年才剛過世的金庸，且打破傳統由學生主導活動，從服裝道具、關卡遊戲，全都一手包辦。

為了演活角色，所有人都回去「惡補」，揣摩人物精髓，飾演段譽的學生研發凌波微步，滅絕師太更活靈活現的耍起劍來，還有丐幫的入會儀式，不僅學生投入，連路過的老師也一時技癢，抽空參與幾個闖關遊戲，全校瀰漫著一股「金庸」風。

國文老師鄭柔妤表示，總共100多個關卡，扮演的角色有50個，曾發現在闖關結束後，學生特地挑選禮物送給引領進門的「師父」，並入戲的說「謝謝師父對我的調教」，她又好氣又好笑地說，自己教了學生3年，都沒有這種待遇。

扮演張三丰的黃識錞指出，金庸在武俠作品中融入詩詞與文華，帶領大家進入他創造出來的武林，很開心能成為一角，也在畢業前留下難忘回憶；最後由高一學生吳咨萱過關斬將，成功找到藏在校長室的倚天劍與屠龍刀，如願坐上武林盟主寶座。

(中時 )