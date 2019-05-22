市議員謝美英（右）會勘不僅承辦人員一問三不知，不然就是被放鴿子。（甘嘉雯翻攝）

市議員謝美英到中園路與吉林路口會勘，議員都已經等22分鐘卻不見承辦人員，連繫不上還傳出出車禍，但事後查證，承辦人員根本沒發生意外。（甘嘉雯攝）

繼日前桃園市議員張桂綿質詢交通局長劉慶豐時因YOUBIKE會勘爆量，脫口說出「會勘只是敷衍議員」失言後，市議員謝美英22日針對內壢火車站及中壢後站質詢會勘時，痛批桃園交通局「態度敷衍」，一問三不知不說，會勘人員還假裝發生車禍後消失，打給局長未回電，整個局螺絲都鬆了，「敷衍局不足以形容，已進化成說謊局」！

「你們會到嗎？」謝美英說，5月14日10點在中壢區中園路吉林路口會勘，9點59分竟接到交通局人員如此詢問，還以為交通局人員到了，包括謝美英、助理、中壢區永福里長黃寶貞在烈日下枯等22分鐘，趕緊連絡，連撥9通都無人接聽，最後打去交通局辦公室，得到的回應是承辦人「路上遇到事故」。

「局長是看不起無盟、還是看不起議長邱奕勝所領導的議事團隊？」謝美英說，當時她僅接到劉慶豐Line回應後就沒下文，為何不回電？劉說，「我沒有議員的電話」，此話一出，讓謝更為光火，「在坐的局處首長有輸入議員電話的請舉手？」僅劉慶豐1人未舉手。

「請議員息怒」，連市長鄭文燦都緩頰，強調交通局辦會勘，相關人員要做功課瞭解狀況，請局長督導，也請各局處首長務必存入議員電話，迎合行動辦公觀念。

事後，交通局發文回應，卻直指「議員誤會了！會勘集合地點沒說好，其實同仁早已到現場」，這讓謝美英搖頭，痛批交通局從「敷衍局進化成說謊局」，對方聲稱未帶手機，「誰在9點59分打電話？」

(中時 )