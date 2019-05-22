受到氣候暖化影響，今年台中市大里、霧峰地區的荔枝及龍眼產量銳減，初估只有正常情況的1成，許多農民眼見一整年的心血幾乎全泡湯，欲哭無淚。為緩解農民收益問題，農會也積極尋找新路徑，其中，大里農會目前思考兼種咖啡的可能性。

立法院經濟小組22日考察台中市大里區武士農場、竹仔坑社區農村再造情況，大里區農會總幹事賴東陽指出，近幾年氣候暖化問題越來越嚴重，使得荔枝、龍眼連續2年收成情況都不好，今年情況更是多年來最慘，即將採收的荔枝產量幾乎只有往常的1成。

在龍眼部分，賴東陽說，目前龍眼結果情況大約只有往年的1至2成，但考量接下來雨季來臨等問題，很擔心等到收成時可能產量不到1成，許多農民無奈，只能望著滿是葉子、幾乎不見果實的龍眼樹無奈嘆息。

為解決農民生計問題，賴東陽說，目前已與農會內部及農民代表討論，初步考慮短期內先請農民在果園內先兼種經濟價值較高的咖啡，但農民接受度仍是一大問題。

霧峰農會總幹事黃景建則說，今年荔枝、龍眼收成確實慘兮兮，產量約只有往年的1成，因考量氣候暖化是持續性問題，目前已積極與農委會農試所研商栽種不同的品種，也會考慮其他適合中部地區生長的作物。

(中時 )