內政部土地徵收審議小組22日審查通過機場捷運A21站地區區段徵收開發案範圍及抵價地比例，地政局指出，預計在2020年第2季可望辦理地上物查估、協議價購、區段徵收公聽會及區段徵收計畫書報核等作業。

地政局長陳錫禎表示，機場捷運A21站區段徵收整體開發範圍，以A21車站為發展核心，位於民權路、新生路、環北路，中山高速公路旁綠地用地所圍地區及新生路、南園二路、新街溪所圍地區，區段徵收面積約為42.32公頃，開發總費用約為55億元。

地政局規畫此區為「區域轉運社區」，提供捷運及周邊客運旅運服務機能，同時配合發展商業及住宅機能，促進車站周邊土地有效利用，進而活絡地方經濟。

而範圍北側的興南國中長年為學習環境不佳所苦，陳錫禎說，於開發範圍內設置1處文中用地，提供興南國中遷建；而區內也規畫0.66公頃土地用以興建社會住宅。

(中時 )