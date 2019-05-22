行政院長蘇貞昌昨接見工商協進會企業家時承諾，今年、明年備用容量率可達15%，備載容量率達到10%，不僅充裕供電，且足以因應台商回流的用電需求。對此，前台大醫院副院長王明鉅在臉書發文表示，蘇揆在企業家面前「夸夸放言」，殊不知這張支票背後，犧牲的是全國空氣品質。

王明鉅起底說，基隆協和電廠1、2號機，本來早在2016年就該除役，因為民進黨2025廢核的能源神主牌，再加上新北市政府不讓核一用過燃料的乾貯場啟用，在北部嚴重缺電的威脅之下，硬是延役到2019年；高雄大林5號機，本來2016年10月就該除役，但因擔心缺電，今年1月環保署的環差會議又同意它一直延役到2022年才除役。也因為同樣的原因，通霄4、5號共77萬瓩的老舊燃氣機組，也要延役到2022年。

甚至2017年緊急上線救援，也是燃氣的大潭7號機「單循環機組」，也因同樣必須維持15%備用容量率的原因，環保署的環評大會很可能也會通過要延役到2022年。

他說，行政院長在企業家面前，夸夸放言說今年明年電力的備用容量率都可以達到15%。殊不知這個數字的背後，是近290萬瓩的老舊燃油與燃氣機組統統不許除役。殊不知這個數字的背後，是政黨不惜以自己的意識型態與神主牌，硬是製造更多空污，犧牲人民健康的黨意。

王明鉅表示，在美中貿易大戰之下，想要回鄉投資的台商們，你們可能不會知道，為了讓你們安全返鄉投資，達到政治人物誇下會有幾千億投資金額的數字背後，還有這麼多台灣鄉親們的辛酸吧!

(中時電子報)