517豪雨讓桃園市的觀音、新屋地區瓜果類受損嚴重，議員歐炳辰認為補助太低，市府除特別救濟外，也提出農業保險想法。（甘嘉雯翻攝）

517豪雨，農委會公告觀音、新屋成為救助區，市議員歐炳辰為農民請命，認為政府災損補償與實際災損有很大差距，根本緩不濟急，桃園市長鄭文燦表示，目前香瓜、洋香瓜每公頃現金救助7萬5000元，西瓜6萬元，但農民實際災損約為每公頃30萬元有很大差距，因此市府提出特別救濟與農委會各付一半，未來則會推動農業保險。

農業局表示，目前香瓜、洋香瓜每公頃現金救助7萬5000元，西瓜6萬元，但農民實際災損約為每公頃30萬元，因為補償有限，希望推動農業保險，由保險補足災損之不足。

鄭文燦說，21日陪同行政院長蘇貞昌視察災區，提到延遲性災害問題，他說，像是有些水果有水傷、無法開花等問題，市府讓農民提報至29日，未來若尚有延遲性災害，也會再行提報。

鄭文燦也坦承政府災損補償與實際災損有很大差距，因此才會提供特別救濟，賠償金額則由市府農業局、農委會農糧署各負擔一半金額，另延遲性災害，農民也可再行提報。

(中時 )