十鼓文創首度創辦長達3周的「囪擊音樂祭」，圖為台南應用科技大學流行音樂系組成的樂團「小卷沙拉」。(曹婷婷攝)

台北有貢寮國際海洋音樂祭，台中有山海屯音樂節，為打造屬於台南在地流行音樂基地並與流行音樂及年輕世代接軌，以台灣鼓樂起家的十鼓文創，秉持音樂無界限理念，首度創辦長達3周的「囪擊音樂祭」，開放園區齒輪舞台供樂團免費申請演出。

首屆「囪擊音樂祭」更祭出總額百萬獎金，選拔國內外原創樂團，活動剛起跑已吸引日本、德國、台灣等30多支原創樂團報名，報名至6月16日截止，參賽樂團經線上初選、複賽，最後選出10隊進入8月10日決賽，冠軍將獨得50萬，並在8月11日音樂祭閉幕式擔任演出。

台南十鼓文創副總經理楊有文表示，十鼓文創進駐百年老糖廠後，戮力投入活化百年工業遺產，今年首度於暑假期間舉辦囪擊音樂祭，將搖滾、流行、樂團等元素引進園區，從7月20日到8月11日長達3周，邀請台南在地學校的音樂相關系所參與各項工作。

楊有文說，原創樂團選拔大賽更祭出100萬元總獎金，他說，音樂祭表演主場地為園區內的齒輪舞台，以老糖廠大煙囪為背景，音樂祭期間也特別開放平常日晚間時段，每天由一個樂團免費申請在齒輪舞台演出，鼓勵朝夢想努力的音樂團體。

這幾年，台南多所大學紛紛設立流行音樂學系，台南應用科技大學、南台科大流行音樂系學生已有多組學生組樂團參賽。

楊有文指出，音樂祭期間的4個周末安排有「囪擊講座」，將十鼓擊樂團及園區的音樂故事與樂迷分享，感受音樂祭的不同內涵。

(中時 )