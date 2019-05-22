農委會今（22）日表示，台灣地區自17日起受豪雨影響造成農業災情，統計至本日下午5時止，農業產物損失共計5048萬元；主要受損作物為一期水稻，損失達2482萬元，其次以西瓜、木瓜、香瓜及香蕉損失較為慘重。各縣市中則以高雄市損失1529萬元最為嚴重，屏東縣、南投縣及新竹縣次之。

此次豪雨災損包括農產損失、畜產損失及民間設施損失。其中，農產損失金額4180萬元，農作物被害面積達1392公頃，損害程度22％，換算無收穫面積為300公頃。

農委會指出，受損作物主要為一期水稻，被害面積1031公頃、損失2482萬元，其次以西瓜被害102公頃、損失347萬元，木瓜被害25公頃、損失292萬元，香瓜被害60公頃、損失226萬元，以及香蕉被害19公頃、損失187萬元較為慘重。

此外，畜產損失計11萬元，主要受損為雞9000隻；民間設施損失計858萬元，主要為新竹縣、南投縣農田埋沒及屏東縣農業設施受損所致。

農委會表示，統計各縣市災損情形，以高雄市損失1529萬元（佔30％）最為慘重，其次為屏東縣損失992萬元（佔20％）、南投縣損失833萬元（佔17％）及新竹縣損失572萬元（佔11％）較為嚴重。

現已公告辦理現金救助及低利貸款地區，包括桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜；桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜；以及高雄市美濃區、旗山區及杉林區的稻米等。

(中時 )