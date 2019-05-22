英國最大的軍艦、新服役的新銳航空母艦伊麗莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)艦長尼克庫克准將(Commodore Nick Cooke)，因為在週末私用公務車，突然被拔除艦長之職。有些英國海軍高層認為庫克是優秀的軍人，這個過失的懲罰過重。

每日郵報(Daily Mail)報導，暱稱「大麗茲」(Big Lizzie)的伊麗莎白女王號，當然是皇家海軍的驕傲，她的艦長-現年50歲的尼克庫克，自然也是極具人望的角色。然而庫克卻發生操守問題，他將艦上的公務車，一輛福特Galaxy休旅車在假日期間用在自己的私人用途上，主要是接送小孩，結果這位有著3個孩子的艦長，將不再指揮大麗茲了。

伊麗莎白女王號的艦長尼克庫克，因私用公務車而失去艦長之職，許多人覺得處罰過重。(圖/英國皇家海軍)

據每日電訊報報導，儘管他已遭到解僱，但是庫克仍然回到位於蘇格蘭羅塞斯船塢(Rosyth)的伊麗莎白號上，航艦正在塢裡維修，因此他認為自己仍有責任將它駛回朴茨茅斯的母港。英國國防部表示，雖然庫克被解職，但軍艦的新艦長仍未選出，因此技術上他確實可掌管軍艦時，將船駛回母港是有道理的，也是負責任的。

許多庫克的友人替他抱屈，英國海軍上將艾倫‧韋斯特（Alan West），以及前海軍司令戈登·布朗(Gordon Brown)，都認為懲處過重，他們庫克是被「獵巫」。韋斯特上將說：「尼克庫克是一位非常優秀的軍官，稱職而且善良，我會驚訝他做了任何不誠實的事情，但我不知道細節，所以我不能進一步評論。 」

一名皇家海軍的退役指揮官表示，他覺得將因挪用休旅車而直接革職，是對一個小錯誤的過度反應。他說：「我知道他是一個好人，苛刻的用小錯把他開除，顯然具有政治正確性。

與此同時，伊莉莎白女王號目前大多數時候仍無事可做，因為它還沒有戰機可以動用，原訂的F-35B戰鬥機仍在訓練飛行，而且戰機量產進度很慢。

(中時電子報)