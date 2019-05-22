國民黨山地原住民立法委員簡東明被控與妻子戴錦花，在2016年競選期間以「工作費」等名目賄選，台中地院3年前判決簡東明當選無效，但台中高分院認為，沒有明確證據可證明簡賄選，且山地原住民選區幅員大，工作費額度不能與一般勞務報酬相提並論，廢棄一審判決，全案定讞。

簡東明是於2016年競選期間，與妻子戴錦花及樁腳等人，以「返鄉投票交通費」名義發放給返鄉選民300元，簡並透過王姓樁腳發放李姓、王姓選民7000至1000元不等的工作津貼，檢方認為其涉及賄選，提起當選無效之訴，台中地院並判決他當選無效。

簡東明不服、提起上訴，台中高分院審理認為，在此案中並沒有找出所謂「返鄉投票選民名單」，檢察官沒有舉證簡及其妻如何發放300元的返鄉投票交通費，至於給李、王等人因屬於臨時投入的輔選人員，給他們較優惠的報酬不違常理，再加上山地原住民選區幅員大、拜票活動耗時，工作報酬很難與一般勞務報酬並論。

台中高分院經審理後，決定廢棄一審判決並駁回檢方提起的當選無效之訴，全案確定。至於簡東明被控違反選罷法部分，日前也獲更一審判無罪。

(中時 )