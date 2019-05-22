下屆苗栗立委選情出現變化，頭份市民代表會主席溫俊勇22日在個人臉書宣布投入苗栗縣第二選區山線立委選戰，溫表示，藍營執政下，立委都是國民黨的天下，此次以無黨籍身分帶職參選，希望以年輕思維改變苗栗，讓鄉親多一個選擇。

43歲的溫俊勇歷任一屆頭份鎮民代表，兩屆市民代表，並成功當選兩屆市代會主席，昨日在個人臉書投下參選立委震撼彈，內文寫到「我知道我的未來不是夢！翻轉苗栗，懇請大家支持！」他受訪時指出，過去自己也是藍營候選人的支持者，但苗栗這幾年沒有改變，想讓世代交替是參選的主因。

面對山線選區僅現任藍營立委徐志榮確定參選拚連任，溫俊勇說，以前沒有年輕人敢出來參選山線立委，這次以年輕人的姿態投入選戰，看看新舊世代

有沒有機會交替，未來將用心勤走中港溪到苗栗10個鄉鎮，讓鄉親認識自己，也把苗栗介紹出去。

對於目前綠營人選不明朗，溫俊勇表示，無論民進黨派哪位候選人出征均樂觀其成，至少鄉親還有更多選擇，不會被外界戲稱「苗栗躺著選都上」，希望這次選民能跳脫黨派，給年輕人機會服務苗栗，胞妹同時也是現任議員溫宜靜表示全力支持。

(中時 )