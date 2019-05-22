改編自日本史上第一場有紀錄的馬拉松大賽《馬拉松武士》，邀來英國名導演柏納德羅斯挑戰日本電影，而導演也對於首次合作的佐藤健讚不絕口，「目前為止，我和許多演員合作過，而像佐藤健這樣，同時具備超群的肢體能力和纖細的表現能力的演員，我還是第一次遇到。」

此次，佐藤健在《馬拉松武士》飾演幕府派來的間諜，必須面對國家與自我道義間掙扎的武士一角，可謂挑戰性十足，而佐藤健也信心地表示：「過去拍了許多『武士形象』的作品，但這次所有人都是抱著顛覆武士既定形象的決心。」與外國導演合作一直是佐藤健的夢想，原本抱持著絕不讓這個機會溜走的決心，開拍時卻一度難以適應導演特殊的執導方式，過去拍古裝劇的經驗也完全派不上用場。尤其是導演要求演員們「不准看劇本」、想說什麼就說什麼、盡情自由發揮的放任主義，佐藤健時常被搞得一個頭兩個大，於是乾脆不講話，「雖然這個角色話不太多，但是我有特別在動作與肢體方面下工夫。」不倚靠台詞、直接用演的，佐藤健靠這招成功獲得國際導演的芳心。

堪稱翻山越嶺版古裝娛樂大作的《馬拉松武士》，如實還原海拔差1千多公尺的馬拉松大賽，在深山當中實景拍攝，更考驗演員們的體力。片中有許多長距離奔跑戲的佐藤健，每天都被要求「跑到地平線的盡頭」，甚至還有一場是要狂奔長達6分多鐘的戲。但是比他還累的人，還有飾演一心希望奪冠、迎娶公主的森山未來，除了跑馬拉松，還要騎馬和游泳，不僅自嘲自己「根本是來參加鐵人三項」，青木崇高還在現場稱呼他為「半人馬」，就連染谷將太都將森山未來形容成「怪物」，片中幾乎有8成的台詞都是即興發揮，佐藤健則笑說「電影根本就是森山未來本人啊！但是這些台詞不管是作為場景還是電影本人卻都能『成立』，森山未來可以說是電影的最大功臣。」本片將於5月24日在台上映。

(時報周刊)