內政部公布同性結婚相關文件

內政部公布同性結婚相關文件

內政部公布同性結婚相關文件

內政部公布同性結婚相關文件

為配合24日起「同性結婚登記」上路，內政部今天公布「同性結婚書約」、「未成年人同性結婚法定代理人同意書」、「終止同性結婚協議書」及「未成年人終止同性結婚法定代理人同意書」等4份文件做為戶籍登記證明文件。內政部並表示，在國外合法同婚者，也可憑文件辦理登記，生效日以登記之日為準。

內政部表示，目前國人可與阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部分地區）、美國、烏拉圭等26個同性婚姻合法國家或地區之外籍人士，辦理同性結婚登記。

已在國外辦理同婚者，內政部表示，可持經驗證的結婚文件辦理同性結婚登記，其生效日期依司法院釋字第748號解釋施行法第24條及涉外法第46條、第62條規定，以其至戶政事務所辦理同性結婚登記之日為準。

內政部也說明，同性結婚者24日以後，可準用現行異性結婚有關於結婚日前3個辦公日內向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日的規定。

內政部表示，同性結婚登記後，同志的國民身分證、戶口名簿及戶籍謄本，沿用現行核發作業，同性結婚書約等 文件可作為身分關係的證明文件。

內政部另新增核發「同性結婚證明書」、「終止同性結婚證明書」作業功能，該空白證明書使用專用的防偽紙張，已請中央印製廠開版製作， 5月底前始可以交付印製。24日辦理同性結婚登記者，如申請「同性結婚證明書」，將於6月初製作完成後，再補送當事人。至於證明書英文版及英文謄本的核發，須待施行法英譯，調整系統程式後，始得發給相關英文書證文件。

(中時 )