穴位可使用中藥敷貼。（張妍溱翻攝）

台中市4歲林小弟有過敏性鼻炎和氣喘病史，1年多前因感冒併發中耳炎、中耳積水、氣喘發作，需服用抗生素。中國醫藥大學附設醫院中醫兒科醫師賴琬郁採小兒推拿方式按摩穴道，以藥草敷貼，讓林小弟降低感冒次數，氣喘也獲得改善。

「按摩綠色健康養護法」。賴琬郁用手示範「清天河水法」，輕柔推拿按摩手臂常用穴道「天河水」、 「三關」、「六腑」、「陽池」等穴位，提升幼兒免疫力與整體健康，達到預防保健效果，是有效的解熱退燒方法，也是家長容易上手的推拿方法。

中醫兒科醫師賴琬郁說，林小弟很排斥吃藥，讓媽媽很頭疼，經推拿按摩與中藥穴位敷貼，感冒次數減少，氣喘近1年幾乎無發作，反覆中耳炎與中耳積水頻率也減少；她也教導家長學習簡單的推拿手法，平日在家幫小孩推拿按摩穴道，改善林小弟症狀。

賴琬郁說，2個月以上幼兒，常見疾病包括，感冒、發燒、咳嗽、扁桃體腺樣體腫大等呼吸系統疾病，可實施小兒推拿按摩方法，另腹瀉、腹痛、便秘、厭食等消化系統疾病，肥胖及生長遲緩、兒童視力保健也都有一定改善。

(中時 )