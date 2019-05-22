前總統陳水扁預計23日將參加嘉義市議員王美惠舉辦的簽書活動，同時也安排訪友行程，台中監獄證實，扁已經提出報備，因簽書活動不對外開放，兩者都屬於非公開的私人行程，認定其屬於日常生活、有助於扁的復健與治療，只須遵守相關規定即可。

(中時 )