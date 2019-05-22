扁參加簽書會 中監：私人行程報備 19:132019/05/22 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿扁又要出席「簽書會」。（資料照非本新聞） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁預計23日將參加嘉義市議員王美惠舉辦的簽書活動，同時也安排訪友行程，台中監獄證實，扁已經提出報備，因簽書活動不對外開放，兩者都屬於非公開的私人行程，認定其屬於日常生活、有助於扁的復健與治療，只須遵守相關規定即可。 (中時 ) #行程 #活動 #私人 #參加 #監獄 也許您會感興趣 推薦閱讀 受刑人當老師 傳承百年技藝 04:102019/05/18 地方新聞 2020不缺席？柯P曖昧答：還是該準備好 09:332019/05/19 政治 放棄國立大學 他考水電證照成職場搶手貨 09:222019/05/19 生活 會考結束 教長：明年僅完全免試入學會擴大 14:422019/05/19 生活 暴雨強襲淡水 侯友宜取消行程急赴勘災 13:472019/05/20 社會 鬼門關前搶人 消防員獲模範公務員 16:552019/05/20 社會 塔吉克監獄IS分子暴動 32人喪生 23:152019/05/20 國際 日鼓勵男性打陽傘 11:122019/05/21 國際 郭董跑行程喝平價礦泉水 宅神連呼5個震撼 21:542019/05/21 生活 蔡賴今皆無行程 決戰中執會 04:102019/05/22 政治要聞 社會熱門新聞 豆腐渣工程不夠看 請看這款「豆花」馬路 - 社會 - 中時 刑事局破獲A片網站侵權11億 AV爆乳女優拍片致謝 - 社會 - 中時 愛上小姨子 人夫狠心殺妻還想蓋泳池壓她 - 社會 國中男師「約砲」清純女學生 鹹濕LINE對話露餡 - 社會 - 中時 老公偷腥「忍過頭」 人妻提告吞敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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