28歲的雲林縣斗南鎮民代表彭新銘以素人之姿，一戰成名完成不可能任務，如今將再接再厲投入雲林山線立委選舉，他強調，當選後才知道原來代表若無更高的民代或地方首長配合，很難做什麼，國會議員可以服務更多人，他要為青年發聲。

彭新銘雖然出生斗南，但2歲就和父母搬到苗栗，9歲又遷回斗南，後來爸媽再北上工作，他只好又隨著到北部。虎尾科技大學電機系畢業他，覺得斗南很美，決定在雲林就業，5年前進入斗南鎮公所民政課擔任約聘雇人員。

彭新銘當選代表跌破許多人眼鏡，因為他沒龐大競選經費，只花5萬元做行動看板、布條及些許茶水費，靠著小折拉看板趴趴走，如今也沒有固定服務處，但一通電話服務到家，堪稱傳奇。

穿著立委參選人背心，彭新銘再度收到許多懷疑的眼光，但他強調，一位很有智慧的老師鼓勵他，就算沒當選也可以讓更多人認識他，知道的他的理念，因為「相信就是力量」！

彭新銘指出，他是青年，深知現代年輕人的困境，高房價、低所得，即使租屋負擔都很重，而在雲林農業大縣想要從農，務農條件及環境都對青年還不夠友善，青年要有自己的代言人在國會發聲，才有力量改變現況。

(中時 )