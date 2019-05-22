大園區中正東路一家資源回收場發生火警，火勢迅速被控制。（邱立雅翻攝）

桃園市大園區中正東路三段一家資源回收場22日下午不明原因起火燃燒，因現場堆放大批回收雜物，火勢一發不可收拾，負責人及時逃出火場，但太太則未能逃出，消防人員獲報後趕往現場，在火勢控制後進入回收廠，於夾層樓梯口發現已無氣息的負責人太太。

該資源回收場為地上1層的鐵皮加蓋建築物，總面積約200平方公尺，建物中間還隔了一個應是當作辦公室使用的夾層，資源回收場下午不明原因起火燃燒。消防人員獲報後出動29輛消防車29輛、4輛救護車前往救援。

消防人員5時許抵達現場，約25分鐘後將火勢控制住，資源回收場負責人向消防人員表示自己的太太似乎沒有逃出來，消防人員隨即進入火場察看，在夾層的1樓樓梯口發現負責人的太太倒臥在地，已無氣息。

消防人員表示因現場面積不大，又堆置大量回收雜物，相當擁擠也影響動線。目前警消人員於現場持續射水避免殘火，損失金額與起火原因仍待調查。

(中時 )