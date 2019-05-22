排灣族青年洪嘉慶參加OPBF東太平洋職業青年拳王金腰帶爭霸戰，順利打敗對手獲得金腰帶，是台灣第一次獲得職業拳擊賽金腰帶。（潘建志攝）

排灣族青年洪嘉慶（右2）參加OPBF東太平洋職業青年拳王金腰帶爭霸戰，順利打敗對手獲得金腰帶，母校來義高中也與有榮焉。（潘建志攝）

排灣族青年洪嘉慶參加OPBF東太平洋職業青年拳王金腰帶爭霸戰，順利打敗對手獲得金腰帶，是台灣第一次獲得職業拳擊賽金腰帶，讓拳擊界非常振奮。洪嘉慶說，他的偶像是菲律賓拳王帕奎奧，未來希望像他一樣在職業拳擊界打出一片天。

洪嘉慶18日於台北體育館，以KO完勝泰國選手馬杜雅，首度為台灣奪得金腰帶，意義非凡。為了取得這場比賽門票，之前他已出賽過6場比賽，取得4勝1平1負佳績，其中4勝都是KO完勝對手。

洪嘉慶現就讀美和科技大學三年級，他出身「拳擊村」來義鄉文樂村，就讀來義高中國中部時，因舅舅葉俊雄及葉品程是學校拳擊教練加入拳擊隊，馬上展現拳擊天賦，在國三奪得全中運金牌，並帶領學校獲得團體冠軍。

上大學後他立志成為職業拳擊手，開始參加大大小小國際賽；葉品程說，嘉慶除了有爆發力、敏捷度，在拳擊場上能冷靜作戰，是他最大優點。他取得金腰帶對台灣拳擊賽是很大鼓舞，未來他也能更上層樓挑戰更高的洲際、國際職業賽。

來義高中校長陳冠明說，感謝南六公司等企業贊助，才讓嘉慶等優秀選手有今日成績。未來將透過屏東體發中心申請補助，升級拳擊設備場地，並打造重訓室讓選手有更好的鍛鍊空間。

(中時 )