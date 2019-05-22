曹晏豪在公視新戲劇《噬罪者》中飾演莊凱勛的弟弟王杰角色，身為一個成功的汽車業務，與劇中女友林子熙甜蜜訂婚，私底下卻是瞞著對方偷吃人妻蔡淑臻。蔡淑臻透露飾演人妻這個角色，自己就是為了錢而放棄愛情。今釋出角色篇預告，可以看見曹晏豪在兩女之間拉扯相當糾結。林子熙表示雖然兩人在合作前就已認識，但曹晏豪在片場都相當緊繃，讓她真的不敢靠近。

曹晏豪表示當初願意接演《噬罪者》是因為非常喜歡劇本，但他的角色有許多壓抑的情緒與秘密，因此在拍攝現場都把自己封閉起來，「我都盡量去跟其他人多做互動跟接觸，這樣才有辦法讓自己維持在角色狀態裡」，就連對飾演片中女友的林子熙也不例外。林子熙私下透露雖然兩人在合作之前就已經是好朋友，但這次是第一次一起拍戲。「原本想要跟他說說話、開開玩笑，但一看到他都散發著一股嚴肅的氣氛，就不敢過去吵他了」，稱讚晏豪是個相當認真的演員。

曹晏豪説因為在拍攝期間跟大家都沒有太多互動，所以在這部戲的殺青酒會上，好不容易可以放下角色的重擔，才有機會跟所有劇組人員們好好認識，還特地一個一個敬酒再跟大家自我介紹，「最後經紀人怕我喝太多只好出面阻止，趕快叫計程車把我送回家。」

在今天所釋出的預告片中可以看見，曹晏豪的角色在林子熙與蔡淑臻之間拉扯。曹晏豪開玩笑的表示自己的艷福不淺，不僅有賢妻良母型的女友，還有美艷狂野派的小三，可以大享齊人之福。曹晏豪透露能跟蔡淑臻演出激情戲，直呼自己實在太幸運。而影片中林子熙一句「你還要再騙我嗎？我不是笨蛋」，更有網友看了表示差點飆淚，「正牌女友太可憐了吧，預告片看到鼻酸」、「蔡淑臻氣場完全是地表最強小三!」，直呼角色情感都非常真實，絕對要準時鎖定正式播出！

蔡淑臻在《噬罪者》裡飾演外遇人妻唐娟，她表示這個角色其實不如她的行為開放，是很膽小又貪心的人，「我以為自己不需要愛情，所以才選擇了錢嫁進豪門」。劇中需要與曹晏豪演出多場親密戲自己也覺得很突破，開拍前兩人都會先溝通所有細節，曹晏豪都會把所有細節講得非常露骨，「本來以為自己長夠大可以handle了，結果一開始跟曹晏豪討論就讓我完全沒辦法接受，都在想『你不要再講了、我不要聽』，覺得很害羞難以面對，但還好開拍之後就都變得很自然。」

《噬罪者》描述殺害高中女生而被判刑的王翔(莊凱勛 飾)，假釋出獄後對身旁周遭和家人帶來不少衝擊，也意外讓前女友沈雯青(夏于喬 飾)原本平靜的生活產生變化。探討受過傷或犯過錯之人，該如何學習釋懷放下，繼續往前走；戲劇將在6／8起每周六晚間9點，於公視頻道播出連播兩集。

(時報周刊)