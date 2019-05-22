今年荔枝、龍眼幾乎沒收成，除了罪怪天候，議員們也認為荔枝椿象氾濫是頭號戰犯。（吳敏菁攝）

蟲蟲危機解除了嗎？今年荔枝、龍眼幾乎沒收成，除了罪怪天候，議員們也認為荔枝椿象氾濫是頭號戰犯，今天議會提出總質詢，議員陳玉姬要求不能年年都解決不了，張錦昆則質疑用手抓得了多少？要找專家拿對策；農業處強調明年會有減少千萬隻的成效。

今年荔枝、龍眼大減收，議員陳玉姬指出，再放著荔枝氾濫，農民的生計怎麼辦，難道以後年年可以領補助？

張錦昆質疑動員用手抓樁象給獎金，到底是給得了多少，應該用藥空中噴一噴，一次性解決，今年八卦山脈的荔枝、龍眼都沒收成了。

農業處長陳炳森表示，全面空中噴藥恐汙染有機農業種植，去年爆發以來，今年加入兩樣特別方式，一個是物理方式、一個是生物防治方式，今年釋放全國最多的436萬隻平復小蜂，截至目前卵片收購已經近12萬片，以彰化市5萬4907片最多，其次為芬園2萬7622片及員林1萬9333片。並自5月1日起收購金額由每件獎勵3元，提高至每件5元，收購至6月底。

農業處統計，荔枝及龍眼種植面積約有1600公頃，今年特別注重防治的重點時間，2月就把八卦山脈的相關鄉鎮市公所及農會一併噴藥，進行生物性的防治釋放平腹小蜂，減少荔枝椿象繁殖，後並進行噴灑化學藥劑，補助也較去年多，每公頃補助2000元，農民在用農藥部分可向公所申請，希望分階段共同防制，有效降低荔枝椿象的影響。

(中時 )