日本3家手機大廠NTT DoCoMo、Softbank(軟體銀行)、KDDI陸續停止銷售大陸通信大廠華為生產的新款智慧型手機。華為的手機因為低價而在日本占有一定的市場，這次日本各廠宣布停售華為手機乃相當罕見的特例。

NTT DoCoMo從5月中旬起考慮停止接受華為手機的預約。Softbank和KDDI22日宣布，延期銷售華為生產的新款智慧型手機。

DoCoMo原本於5月16日宣布，今年夏天推出華為生產的新手機「P30 Pro HW-02L」，且已經開始接受預約，但現在則考慮停止銷售。

KDDI和Softbank5月中旬才宣布，今年夏天將推出華為「P30 lite」系列的新產品。Softbank還公布，5月24日推出該機型，14日起開始接受預約，但又宣布22日起停止預約。針對已預約的顧客則各別聯絡，取消預約。

KDDI表示，「通過綜合性的判斷後決定延期」。Softbank與KDDI都表示，今後的銷售時期未定。

(中時 )