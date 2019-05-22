陽明工商舉辦「六藝成年禮」活動，228名應屆畢業生至官田慈聖宮參拜。（劉秀芬攝）

陽明工商舉辦「六藝成年禮」活動，228名應屆畢業生至官田慈聖宮參拜。（劉秀芬攝）

台南官田區的慈聖宮是當地居民信仰中心，位於官田區的台南市陽明工商，為感謝慈聖宮神農大帝庇護，每年舉辦「六藝成年禮」活動時帶應屆畢業生來參拜，22日校長吳榮堂帶領228名學生來祈福，廟方準備紅包袋和師生結緣，祝福這群學生畢業後「轉大人」，邁入人生另一階段。

吳榮堂表示，六藝成年禮的六藝為禮、樂、射、御、書、術，這項成年禮古禮是先人的智慧結晶，學校會安排學生進行代表六藝的活動，例如校外清潔、打水球仗、走路至慈聖宮參拜、寫信給5年後的自己放入時空膠囊，今年12月校慶時，將請5年前畢業的校友回校打開時空膠囊，檢視5年來的成長歷程。

校長吳榮堂、慈聖宮主委陳俊銘也帶領學生們對神農大帝等眾神行古禮參拜，感謝神明庇佑，讓學校這幾年在技院甄審、各項證照考試都有不錯表現，亦有多名學生錄取國立科大。校方也希望能把「六藝成年禮」活動持續發揚傳承下去，讓學生對「轉大人」有責任與榮譽感。

此外，為祝神農大帝聖誕萬壽，官田慈聖宮5月26日周日晚間7點於大廟埕經典台語老歌晚會，邀請到張文琦、楊烈、林保羅、西卿、黃西田等知名歌星，演唱多首膾炙人口的懷念老歌，其中還包括3位台南地區出生的音樂大師傳世作品，許石《安平追想曲》、吳晉淮《暗淡的月》、黃敏《賣菜義仔》，特別有意義。

(中時 )