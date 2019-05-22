(19:25，更新內容)最新消息，民進黨總統初選討論議程未獲結論宣布散會，賴清德現身記者室提民調新方法。民進黨今中執會討論總統初選相關議程，首度開放直播，開會約兩個小時後，黨主席卓榮泰宣布休息，傳出前行政院長賴清德突然跑來黨中央，據了解，目前賴清德正在九樓貴賓室與陳菊、柯建銘、卓榮泰及鄭文燦五人小組其中四人商談中。

賴清德陣營代表林俊憲一人舌戰親英派執委，他堅持立場，過去從沒有初選進行中，才改變遊戲規則，唯有公平初選，輸的人才會心服口服；但其他中執委雖然不指自己挺英，不過論調多數傾向初選辦法改修就要修。

經過兩個小時討論，仍無法達成共識，黨主席卓榮泰表示，協調若沒有共識，就必須堅持既存的制度，這才是黨的價值；在挺英大將陳明文正發難時，卓榮泰宣布休息。行政院長前院長賴清德則在傍晚5點50分進入黨中央，除了蘇貞昌未到，目前正在貴賓室與小組商談。

蔡賴「公開」攤牌 民進黨中執會首度直播

(中時 )