◎衛生棉特殊功能多 漢方成分卻無法可管

市售衛生棉有不少標榜具草本抑菌、添加中藥漢方等特殊類型，這些商品售價偏高，卻缺乏相關國家檢測標準，對消費者衛生安全產生疑慮。消基會抽樣調查市售25件衛生棉，僅4件標示不符《商品標示法》規定，但有標榜漢方成分衛生棉，拆開商品檢視，竟有疑似白色「中藥」粉末，但成分未清楚標示，目前亦無法可管。

◎北榮二周內創下 台灣、越南最小肝移植紀錄

台北榮總兒童外科主任劉君恕帶領兒童肝臟移植團隊於今年4月在2周內，先後完成越南11個月大女嬰、台灣25天大男嬰肝臟移植手術，雙雙創下越南、台灣年齡最小活體肝臟移植紀錄，也為台越兩國肝臟移植史再添新頁。

◎花東外海戰備操演 小英任內最大規模海上練兵

海軍今晨開始戰備操演，所有軍艦精銳盡出，海軍司令黃曙光上將大清早也在花蓮港登上紀德級基隆艦（1801），在支隊旗艦坐鎮指揮，另海軍艦隊指揮官李宗孝中將則在左營艦（1803），昨晚於蘇澳出港。海軍司令與艦隊指揮官同時出海操演，顯示海軍對這次花東海域戰備演訓的重視。國防部長嚴德發前天也特別前往蘇澳海軍168艦隊視導。

◎ 陸駐美大使崔天凱指控 美才是常改變立場的一方

大陸駐美大使崔天凱今天接受美國媒體訪問時，指控美國才是在美中貿易談判中經常改變立場的一方，但他也表示，北京大門依舊敞開，準備持續談判。

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(中時電子報)