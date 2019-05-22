阿雅（左起）大S、小S錄製《我們是真正的朋友》跟餐廳老闆聊天。（WeTV提供）

大S（後右）與小S（後左）在餐桌前聊起「時尚」話題。（WeTV提供）

大S、小S及范曉萱與阿雅四姊妹在WeTV《我們是真正的朋友》合體一起遊緬甸，四人組團逛市集，兩岸三地迴響熱烈，節目中大S看到「小強」面露驚恐，嚇得趕緊叫妹妹小S來幫她滅蟑，還不讓姊妹們講到蟑螂這兩個字，只見小S相當有氣勢的只用一隻拖鞋就把蟑螂滅掉，還稱蟑螂為「時尚」成為微博熱門話題。

大S直呼：「我是真正的、發自內心深處的恐懼它，我瞭解有些人特別恐懼某種東西或事件，我選擇尊重他人的恐懼。」但也忍不住抱怨節目「把我的囧樣無限放大」！網友則驚呼，「沒想到大S這麼怕蟑螂，簡直是蟑螂恐懼症患者，只要聽到這兩個字就會嚇到發出土撥鼠叫。」也有網友打趣說「學土撥鼠叫是繼學貓叫後又一流行」。

大S老公汪小菲則說，「我最怕老鼠，提到這兩個字都不行，而且我有一次看到老鼠無處可躲從二樓跳下去了。」網友眼尖發現，他發文提到兩次老鼠，汪小菲說自己是酒後壯膽，又被網友虧：「哥，你可以叫他米奇！」

大S、小S及范曉萱與阿雅四姊妹在餐桌前聊起「時尚」話題，阿雅說自己害怕「蟑螂」，「一次在家裡看到一隻小蟑螂，自覺這麼小，自己一定可以，覺得牠是幫助我克服和鍛煉，我用杯子把他們蓋住，但看到牠一動，我整個人尖叫，人往後仰把杯子給打碎，割到自己的腳，整個人在血泊當中。」被小S虧，為了一隻這麼小的「時尚」，在節目中笑到快缺氧。《我們是真正的朋友》每週四晚間八點在WeTV獨家播出。

(中時 )