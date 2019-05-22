京都四季之美讓旅人忘懷！京都的細膩工藝、時尚美學也讓文青著迷！來自日本京都的設計品牌SOU‧SOU海外首展登台！在全台最長書街「誠品R79」下起可愛雨，繽紛花色、簡潔有序的數字、可愛又時髦的桌椅都成為網美拍照打卡景點！還有日劇《陸王》中的經典「足袋」，經設計師巧手，大片「足袋牆」超吸睛，連國人熟悉不過的大同電鍋也貼上小花朵！今夏來北中南誠品走走吧，就讓可愛的京都SOU‧SOU紋樣佈滿日常生活吧！

繽紛花色的「足袋」在SOU‧SOU展也能看得到！大片「足袋牆」也成為拍照打卡好所在。（誠品提供）

祇園花見小路轉個彎，看見藝伎持傘微笑！走在京都品和風、賞美學！在日本， 這種古都情懷與時尚潮流兼具的氛圍也只有京都才能夠詮釋得如此自然！來自京都的文青品牌今夏登台灣囉！展場近500種設計品及逾30種台灣獨家限定商品，從居家生活用品、文具、服飾穿搭配件甚至是小家電，全都變身SOU‧SOU風。

可愛又時尚的SOU‧SOU紋樣，如同京都古都情懷與時尚潮流兼具。

觀光客赴日必買的經典商品「口金包」，則有大、小和有可將鈔票與零錢分夾層擺放的親子款、可當化妝包或文具收納袋的橫長款4種尺寸可供選擇，充滿和風設計感又兼具實用功能，最受觀光客喜愛。

觀光客赴日必買的SOU‧SOU經典商品「口金包」。（誠品提供）

2017年日劇《陸王》創下高收視，劇中讓人直呼神奇的「足袋」在SOU‧SOU展也能看得到！雖然不能當運動鞋一樣慢跑，不過仍可穿著秀繽紛！早期日本貴族穿的分趾鞋和分趾襪，SOU‧SOU嘗試將繽紛紋樣與舒適穿著結合，還曾獲得「日本傳統鞋類最高傑作」美譽！

誠品R79舉辦「SOU‧SOU in Taiwan」海外首展，書街大面光牆與櫥窗展現京都鴨川及四季設計風情。（誠品提供）

展場中也貼心打造咖啡交誼空間，無論是桌布、椅套都佈滿可愛又時尚的SOU‧SOU紋樣，現場更有多款SOU‧SOU紋樣伊勢木棉可自行挑選長短剪裁，DIY打造居家可愛時尚。而家戶必備、紅到日本的大同電鍋推出SOU‧SOU聯名款「微笑知性綠」11人份鍋，仔細一瞧，會發現這個「知性綠」和誠品書店的綠是同一種顏色，台日合作為時尚美學添繽紛。

大同電鍋推出SOU‧SOU聯名款「微笑知性綠」11人份鍋，仔細一瞧，會發現這個「知性綠」和誠品書店的綠是同一種顏色。

日本麗克特三明治機首次推出亮白烤漆底色，印上SOU‧SOU「十數」紋樣陪您開啟一日的晨間美味、聯名造型杯，還有誠品獨家聯名設計的T-Shirt、安全帽、登機箱、水瓶、即可拍相機等日常配件等。

誠品R79「SOU‧SOU in Taiwan」展場中貼心打造咖啡交誼空間，無論是桌布、椅套都佈滿可愛又時尚。（誠品提供）

誠品R79「SOU‧SOU in Taiwan」首次展出SOU‧SOU紋樣設計師脇阪克二原畫作品，脇阪克二秉持「一日一繪」理念，每天畫一張明信片給妻子，至今29年從未間斷，此次獨家精選80幅原畫作品獨家展出；5/25(六)下午3點也特別邀請日本SOU‧SOU企劃山本聖美、橋本真紀、李瀟瀟於誠品R79分享「京都SOU‧SOU—令人愛不釋手的可愛時尚製造術」，透過創作欣賞與讀者講座帶您感受SOU‧SOU的時尚魅力。

誠品信義店風格文具館「SOU‧SOU in Taiwan」。（誠品提供）

【SOU‧SOU in Taiwan】展場資訊

日期：5/22-6/10

主展場：誠品R79（台北市中山地下書街）

衛星展：誠品台中園道文具館、誠品高雄駁二店

(中時電子報)