心臟內科醫生楊宗燁先前在談話性節目上分享娶錯老婆血淚史，讓他雖擁有平均月薪30萬的高收入，最終卻因為滿足老婆需求，搞到自己不僅沒錢置產就算了，連戶頭都僅剩300多塊，還被老婆嫌賺太少，令他心死離婚。楊宗樺被當ATM提款機的悽慘故事一曝光，引發網友共鳴，而他近日也分享了離婚後的近況，開心表示自己脫貧很久了。

楊宗樺昨日在《新聞挖挖哇》分享離婚近況，透露自與老婆離婚後，已經脫貧很久了，工作完回家能看到小孩子就很開心，有機會也會陪父母爬山一起吃頓好料，畢竟他結婚這5年多以來，一直都沒有好好孝順父母，連除夕夜也被前妻要求只能回去半小時，心中很難過。

楊宗樺說目前錢都給媽媽管，媽媽也會幫忙投資股票，透露媽媽還跟他說：「有賺算你的，損失我吸收。」令攝影棚來賓聽了都超羨慕。不過主持人鄭弘儀也建議楊宗樺應該自己管錢，因為媽媽不可能保護他一輩子，對此楊宗樺透露媽媽其實對他很不放心，怕他會被騙，更怕前妻會利用小孩子，讓小孩來跟他要錢。

楊宗樺與前妻育有１對兒女，目前離婚約3、４個月的他透露，4歲多的兒子曾說過媽媽不想工作，叫他們兩兄妹長大要養她，還要買房子給她住之類的話，後來楊宗樺的母親輾轉得知孫子講過這些話，更忍不住建議他「小孩子隨便養」就好，錢也別給小孩，拿去信託，自己慢慢領出來養老，「她(媽媽)其實很擔心我....。」

其實楊宗樺媽媽當初一直很反對這門婚事，被問起原因？楊宗樺稱母親會看面相，曾跟他說：「這個人很刻薄，會一直罵你。」加上交往期間曾帶對方回家，前妻做什麼事情都會90度鞠躬，令媽媽覺得這女生很奇怪也很假。但楊宗樺就認為婚姻是他自己的事，甘願賭一把！

(中時電子報)