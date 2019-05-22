粉絲可到電影院感受最壯闊的《五月天人生無限公司》。（相信音樂提供）

由五月天怪獸、石頭、瑪莎、冠佑、阿信領銜主演的電影《五月天人生無限公司》，5人化身具有超能力的救世英雄，組成一支菁英戰隊「第五分隊」衝鋒陷陣對抗邪惡勢力，其實在開拍某天，劇組就遇上颱風來襲，所有人發揮戰隊精神，冒著風雨前往片場拍攝。

其中飾演英雄Lonely Stone的石頭，當天還吊鋼絲拍攝武打戲碼，尤其是戴上黑色眼罩時，為不讓眼皮穿幫，眼睛四周得塗上黑色顏料，沒想到顏料燻眼頻流淚，但他都堅持親自上陣不用替身，相當敬業。

同樣為了打戲，怪獸在開拍前特地去上武術訓練課，在片中化身紅色盔甲身手矯健的Mr. Monster，每次拍攝都得花費將近1小時的時間著裝，導演陳奕仁說：「盔甲一穿起來，每次看怪獸在現場，他都不能坐下來休息，只能跪下來休息。」讓怪獸忍不住再抱怨：「也不能上廁所！」

電影在大陸預售票房成績排名同檔第一，預售首周末破千萬台幣，在香港預售8場供不應求，更是加場連加到76場，新加坡、馬來西亞等地預售票房成績亦十分亮眼，視覺設計陳彥志表示，除燈光和舞台機關之外，又加入了LED屏幕及兩邊舞台延伸的效果，聲音總監黃士杰則攜10人團隊赴好萊塢親手操刀，帶來64聲道的聲音細膩設定，高解析度高音質環繞音效，於3D、4DX影廳帶來全新體驗。電影24日在台上映。

(中時 )