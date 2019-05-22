根據勞動部統計，截至今年3月，台中市外籍看護工達2萬5616人，佔全國外籍看護工人數約10．6％。台中市衛生局表示，長照管理中心在受理初次外籍看護工申請時，會同步評估失能長輩長照需求，優先提供居家照顧服務時數補助，目前已協助4016名失能長者家庭減輕照顧負擔。

衛生局提醒，已聘僱外籍看護的家庭仍可申請長照2．0「照顧及專業服務」、「交通接送服務」（失能等級第4級以上）、「輔具及居家無障礙環境改善服務」及「喘息服務」等服務。「照顧及專業服務」享有30％額度申請專業服務，包括，復能服務、營養照護、居家護理指導與諮詢等。

「交通接送服務」可提供失能等級第4級以上長輩，就醫復健的長照專車服務，偏遠地區則為失能2級以上；申請「喘息服務」須符合獨居（僅與外籍看護工同住）或主要照顧者為70歲以上的長照重度失能者申請資格。衛生局長曾梓展說，家中有長照需求者，不論有無申請外籍看護工，打1966長照專線、善用長照資源。

(中時 )