被稱為「愛文芒果之父」的玉井名人的鄭罕池，2018年過世，因其對台灣農業發展貢獻卓著，台南市政府22日上午於鄭罕池故居舉行歷史名人故居掛牌儀式，其家人亦都趕回同見證這值得紀念的一刻。

5月22日適逢鄭罕池逝世周年，台南市長黃偉哲特別出席參加鄭罕池先生玉井故居舉行掛牌儀式，鄭罕池家屬、當地議員及地方人士，都出席共襄盛舉、表達追思感念。

黃偉哲表示，今天的揭牌不僅只紀念一位歷史名人，更重要的是表彰鄭罕池先生無私奉獻的精神。鄭先生成功種植愛文芒果後，不僅未申請相關技術專利，反而大方分享種植經驗，讓種植技術能一步步傳承下去，愈種愈好，這樣心胸開闊不藏私，為了農民收益增加及地方繁榮，而無私無我的奉獻，是大家要學習的。

列名台南市技術類歷史名人的鄭罕池先生，1929出生於玉井斗六仔舊部落，率先種植及推廣愛文芒果，改善農村經濟，奠定台灣芒果外銷基礎，被稱為「愛文芒果之父」。

靠著鄭罕池一心造福鄉里的傻勁，全台芒果種植面積漸漸增加，玉井斗六仔也獲得愛文芒果故鄉的美名。2009年台南縣長蘇煥智拜訪，尊稱芒果教父，並為試種以來唯一僅存的芒果老欉立碑。玉井國小也以鄉土教育繪本《盛夏的紅寶石》專書介紹鄭罕池的奮鬥故事。2018年鄭罕池辭世，享年90歲，獲蔡英文總統頒褒揚令。

南市歷史名人分成藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，目前共列有208位，22日掛牌的鄭罕池故居為台南市第24處掛牌的故居。

(中時 )