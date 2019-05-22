全台最大蝙蝠人工棲所，以環境友善林材與棕櫚葉打造而成。（張朝欣攝）

黃金蝙蝠館為重現水林地區早年蝙蝠生態，22日邀集蝙蝠同好打造1間全台最大蝙蝠人工棲所，棲所以環境友善林材與棕櫚葉製成，可供上萬隻葉棲類高頭蝠棲息，並藉由高頭蝠吃掉大量病媒蚊，幫助社區民眾防範蠢蠢欲動的登革熱。

水林鄉黃金蝙蝠館曾於2017年打造1間全台最大蝙蝠屋，長、寬各2.5公尺，高6公尺，今年更上一層樓，規畫興建長11公尺、寬3.5公尺、高達8公尺的蝙蝠人工棲所，22日10餘名蝙蝠愛好者進行最後階段工程，為台灣蝙蝠生態保育再創歷史。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉表示，蝙蝠館附近蘇秦寮社區內有棟老屋，原本屋簷下住滿高頭蝠，後來疑因人為干擾高頭蝠陸續搬離，讓他興起興建高頭蝠人工棲所的念頭，在農委會林務局南投林管處的協助下，全台最大蝙蝠人工棲所因此誕生。

為了減少生態破壞，蝙蝠人工棲所的建材全部採用經過認證的環境友善林材，再由蝙蝠同好蒐集棕櫚葉、蒲葉裝在棲所下方，吸引高頭蝠入住，預計可供上萬隻高頭蝠棲息，對於未來研究高頭蝠生態有很大的幫助。

張恒嘉說，蝙蝠是田間、居家害蟲的剋星，1隻蝙蝠每晚可捕食上千隻昆蟲，人工棲所吸引蝙蝠進駐，不僅可減少農田害蟲，更可吃掉傳染登革熱的病媒蚊，未來將持續推廣蝙蝠小型人工棲所，用生態防治幫助民眾對抗登革熱。

(中時 )