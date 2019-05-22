有著東方版《冰與火之歌：權力遊戲》之稱的Netflix史詩影集《馬可波羅》男主角羅倫佐瑞奇米（Lorenzo Richelmy），在主演的新作《疾速求生》親自上陣於叢林騎上極限競技單車，殺戮、血腥、暴力、驚悚場景將一步步把這位帥氣義大利新星逼瘋成魔。

《疾速求生》全片用Gopro拍攝而成的獵殺刺激冒險鉅作，將由義大利著名新生代帥氣偶像羅倫佐瑞奇米擔當男主角，不僅親自上陣，從冰雪山峰一路狂騎競技單車到陡峭叢林，為了超高額獎金一路限時獵殺，劇情超乎想像的驚悚，電影的兩位編導法比歐瓜瑠納、法比歐雷希納洛可不容小歔，曾聯手執導艾米漢默（Armie Hammer）主演的荒漠求生刺激冒險作品《Mine》，這次兩位將再度帶給觀眾過癮的殺戮鉅作。

《疾速求生》即將在5月24日正式上映，上映的戲院有喜樂時代南港店、桃園統領威秀影城、中壢星橋國際、台中萬代福戲院。

(中時 )