慢性腎臟病引發失智症的病例日多，雲林沿海許多老年人失智症即因腎臟病所引起，22日北港鎮媽祖醫院舉辦「慢性腎臟病友會」，利用中西合療方式，教導病患如何藉由控制飲食、中醫保健等方式，遠離失智症的威脅。

「國際失智症協會」統計去年全球新增1000萬名失智症患者，台灣65歲以上患有失智症，每12人就有1名，80歲以上則每5人有1名，年紀是失智症的危險因素，其中慢性腎臟病有失智症的比率在30％以上。

中國醫藥大學北港媽祖醫院腎臟科主任曾裕雄22日舉辦「慢性腎臟病友會」，並由神經內科主任許致善、中醫部主治醫師陳香霓說明失智症的預防與介紹穴位按摩保健，希望藉由醫療團隊喚起患者的正確觀念。

曾裕雄醫師表示，慢性腎臟病愈嚴重，失智症發生率愈高。慢性腎臟病人的失智症病理機轉及臨床表現與阿茲海默症不同，其失智症的病理機轉主要是血管性，阿茲海默症則是退化性，也有些病人是混合表現。

許致善說，腎臟疾病與失智症的好發原因，除了無法改變的年齡因素外，心血管危險因子、身體其他器官的健全程度，也是影響失智的關鍵。

陳香霓指出，針對失智症經臨床研究證實，按壓百會穴與四神聰穴，能有效改善退化、認知功能、睡眠障礙等問題，再經中醫師依個人體質辨證論治的中西醫合療，更能事半功倍。

(中時 )