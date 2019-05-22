鳥媽（前）和華爸上節目找到新相處模式。（趣你的娛樂）

華爸和鳥媽上節目，黃鴻升（左一）好奇提問夫妻相處之道。（趣你的娛樂）

知名網紅夫妻「Mom＆Dad」華爸、鳥媽，剛推出首張同名全創作專輯《Mom＆Dad》，日前上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳，鳥媽一度因懷孕而被唱片公司解約，等了5年終於正式發片，7／28（日）還將在台北Clapper Studio舉辦演唱會，和歌迷粉絲近距離接觸。

黃鴻升好奇兩人認識過程，華爸妙答：「我們先因為彼此喜歡音樂而認識，然後又因為音樂而喜歡彼此，最後就在一起組了一個團，那時候剛結婚，滿懷做音樂的熱忱和當歌手的夢，然後她就懷孕，結果就被解約了！」海芬訝異他們因懷孕被解約，沒想到因為大女兒心心的出生這麼帶財：「那當初把你們解約的那個公司，現在是不是很後悔？」華爸回：「那公司已經不在了！」海芬也笑說：「你看是不是，人要厚道啊！」

黃鴻升好奇「夫妻本來就有夫妻之間共同的語言，工作時到底要聽誰的？創作音樂時不太可能每件事都心有靈犀，一些曲風走向、歌曲細節的東西如何溝通」夫妻倆說「我們在創作的時候最常吵架，吵架吵最兇，我們平常是不吵架的」。由於鳥媽負責寫詞、華爸負責寫曲，華爸舉例有時好不容易一下午寫出一段滿意的旋律，興奮拿給老婆聽，結果鳥媽一聽，只說句「我覺得還好」就讓他很受挫，華爸「當下會覺得我男性的尊嚴很受到傷害」。

黃鴻升勸他：「這事情感覺就是要放下，比如說你是製作人或創作者，但她(鳥媽)是唱片公司，你要這樣想，這要切頻，你就會比較釋懷。你要叫她來聽時，就說老闆來聽一下，你叫她老闆的時候，就已經切好了，她來聽的時候，老闆跟你講什麼，你就只好問：可以溝通嗎、有斡旋的餘地嗎，如果沒有，那就只好改」。華爸聽完立刻認同說：「我覺得這招很好用！」他後來也覺得彼此的妥協還滿重要的，「一起創作這件事情比誰的創作比較好來得重要，因為是一個團隊嘛。對不對？老闆！我從今天開始就改口叫妳老闆好了，我覺得這招滿好用」。華爸並笑問老婆：「老闆，要倒垃圾嗎？老闆，小孩要餵奶嗎？」黃鴻升的一句建議，似乎為夫妻倆增添不少生活情趣！

Mom＆Dad現場彈唱新歌〈未來的日子〉，華爸的吉他旋律和鳥媽的歌聲默契驚人，令黃鴻升讚嘆，他們還帶來鳥媽第二胎水中生產的影片分享，看到女兒和華爸都一起在水中陪產畫面，讓黃鴻升直呼感動到有點想哭，海芬看了則是更想快點生，黃鴻升說心心看到媽媽這麼辛苦把弟弟生出來，她以後一定會很孝順，華爸笑說「她後來跟我說，她嚇傻了！」Mom＆Dad首場演唱會目前仍透過「嘖嘖」網站進行募資，網址是（https：／／www.zeczec.com／projects／momanddad）

(中時 )