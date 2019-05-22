打造浪漫130線，苗栗縣苑裡鎮公所向客委會提報大埔客家生態園區計畫，預計在蕉埔國小前閒置空地規畫客家假日市集及景觀休憩空間，22日立委陳超明會同客委會產業經濟處副處長陳瑞榮會勘，針對計畫內容客委會樂觀其成，但仍指示公所將計畫細部調整，並把國小周邊一併納入環境營造。
130線是串聯三義及苑裡的主要道路，假日常有遊客及自行車手行經，為促進地方觀光產業發展，鎮長劉秋東致力打造苑裡版浪漫130線，積極向客委會提報大埔客家生態園區計畫，要利用蕉埔國小前2塊各約300坪及400坪的閒置空地作為假日農夫市集及景觀休憩空間。
陳超明指出，蕉埔里是苑裡地區的客家聚落，當地藝術氣息十分濃厚，此計畫有利地方發展，為減少公文往返解說時間，邀請客委會親自下鄉會勘指導，希望鎮公所盡快得到中央補助經費1550萬元興辦，讓經典小鎮多一個觀光亮點。
陳瑞榮表示，此計畫可行性很高，但細部項目仍須調整，包含土地撥用期程應盡量縮短及是否涉及石虎保育等生態問題，另外針對蕉埔國小周邊建議一併納入環境營造，可安排3D繪畫師教導學生與社區合作將圍牆繪圖美化。
(中時 )
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