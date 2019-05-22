大埔客家生態園區計畫預計在蕉埔國小前閒置空地規畫客家假日市集及景觀休憩空間。（巫靜婷攝）

130線串聯苑裡到三義，假日吸引眾多自行車手奔馳。（巫靜婷攝）

打造浪漫130線，苗栗縣苑裡鎮公所向客委會提報大埔客家生態園區計畫，預計在蕉埔國小前閒置空地規畫客家假日市集及景觀休憩空間，22日立委陳超明會同客委會產業經濟處副處長陳瑞榮會勘，針對計畫內容客委會樂觀其成，但仍指示公所將計畫細部調整，並把國小周邊一併納入環境營造。

130線是串聯三義及苑裡的主要道路，假日常有遊客及自行車手行經，為促進地方觀光產業發展，鎮長劉秋東致力打造苑裡版浪漫130線，積極向客委會提報大埔客家生態園區計畫，要利用蕉埔國小前2塊各約300坪及400坪的閒置空地作為假日農夫市集及景觀休憩空間。

陳超明指出，蕉埔里是苑裡地區的客家聚落，當地藝術氣息十分濃厚，此計畫有利地方發展，為減少公文往返解說時間，邀請客委會親自下鄉會勘指導，希望鎮公所盡快得到中央補助經費1550萬元興辦，讓經典小鎮多一個觀光亮點。

陳瑞榮表示，此計畫可行性很高，但細部項目仍須調整，包含土地撥用期程應盡量縮短及是否涉及石虎保育等生態問題，另外針對蕉埔國小周邊建議一併納入環境營造，可安排3D繪畫師教導學生與社區合作將圍牆繪圖美化。

(中時 )