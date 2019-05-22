中國有歷經三千多年，塵封在沙漠中而出土未腐爛的樓蘭美女，至今仍令人嘖嘖稱奇；最近在泰國有一名男子4年前生病去世，家屬與醫院打官司，因此先將他入殮以水泥封棺，最近家人準備為他舉辦隆重火葬，未料開棺竟然發現屍體不但沒有腐爛，五官還完整如生前，甚至還能「站立」與親友合照，讓他的族人「又驚又喜」。

據泰國《每日新聞網》報導，提拉瓦死亡時才25歲，在醫院治療期間被護理師連打了多針猝死，因此家屬為了和醫院打醫療官司，而是選擇放進棺材，埋在水泥墓地中，但完全沒有注射福馬林或特殊處理。

最近家屬和院方的官司已經告一段落，提拉瓦的家屬準備重新好好幫他安葬，於是就在19日請工人巴斯等幫忙挖出遺體。

中國樓蘭美女屍體塵封沙漠中，歷經三千多年出土而未腐爛，至今仍令人嘖嘖稱奇。（取自大陸百度百科）

不料就在挖掘過程中，巴斯原以為提拉瓦的遺體應該早就腐爛，或者是成為白骨，沒想到開棺卻發現，提拉瓦的遺體竟然完好如初，和4年前下葬時並無太大差異，皮膚也呈現正常膚色，甚至還可雙手交疊的站立，完全就像是一具木乃伊。

事後大家議論紛紛，有人說是「異象顯靈」，但是較具科學的說法是，有可能是水泥墓地因為隔絕了空氣和水分，變成一個很好的保存環境，才會導致提拉瓦的遺體4年來都沒有任何腐爛的跡象。

(中時電子報)