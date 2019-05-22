青年求職季將至，苗栗縣政府勞青處辦理防求職詐騙宣導計畫，讓求職者謹記「三備七不」口訣。（巫靜婷攝）

7、8月畢業旺季是社會新鮮人求職打工的熱季，避免青年朋友誤入求職驗陷阱，苗栗縣政府勞青處辦理求職防騙暨就業隱私計畫，5月底起針對縣內國、高中職學校安排15場次宣導活動，邀請苗栗青年拍攝微電影將生硬的求職安全及勞動權益化做影像，提高學子求職警覺性。

防求職詐騙，謹記「三備七不」口訣，應徵前的三大準備包含要確定、要陪同、要存疑；七不原則為不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不飲用、不非法工作、證件不離身。應徵前要蒐集公司資訊、了解公司及工作內容，檢視內容時要注意是否有不合理、迷糊不清之處，隨時提高警覺、小心受騙。

勞青處長彭德俊表示，今年度的求職防騙暨就業隱私計畫預計受惠學生數達2000人以上，透過拍攝情境類戲劇風格的宣導微電影呈現「三備七不」宣導內容，明快節奏富含趣味性，更貼近時下年輕族群的想法。

彭德俊說明，加強宣導計畫，除校園戲劇巡演宣導活動外，另規劃「求職防詐騙標語甄選與美宣製作比賽」及規畫8月份在明德水庫舉辦「求職防騙青創市集」，甄選活動自6月3日起至7月31日止，總獎金達5萬餘元，相關資訊詳見勞工及青年服務讚官方粉絲團查詢。

(中時 )