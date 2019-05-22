在眾多瑞士腕表品牌當中，域峰表（Favre-Leuba）是真的可以上山下海、具備「硬底子」專業功能的腕表，深受登山家和潛水家的喜愛。為了感謝亞洲表迷的愛戴，域峰表推出亞洲限量Deep Blue Passion潛水表，限量28只，但維持原價7萬9000元，還未正式上市就在台灣售出3只，以高CP值和高功能贏得表迷的青睞。
域峰表創立於1737年，為瑞士第二個歷史悠久的製表品牌，品牌定位十分獨特，不僅只是計時腕表，且是探險家上山下海必備的救命裝備，其中最知名的莫過域峰表於1962年研發具高度和氣壓顯示功能的「Bivouac」登山表，透過該表顯示的氣壓變化，可神準預測大風雪來臨，歷年來協助無數登山冒險家在攻頂前做出正確判斷，得以倖免於難。
今年域峰表在亞洲主打的Deep Blue表，則是另一個明星商品，是品牌在60年代專為潛水運動研發的專業腕表，當時第一代Deep Blue腕表的防水技術就深達50米，如今2019年的新款Deep Blue潛水表更具備300米的防水深度，半世紀以來領先群雄，穩居專業潛水表的領導地位。
基於台灣四面環海，海上和潛水運動相當盛行，域峰表特別在台灣主打兩款橘色和黃色表圈的Deep Blue潛力表，並在表盤正中央配置火焰骷髏頭秒盤，設計更加年輕，充滿潮流風尚。為配合新表上市，域峰表推出橘色表圈的亞洲限量表，限量不加價，以高CP值吸引表迷的青睞，還未正式上架就已售出3只，可見受歡迎的程度。
(中時 )
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