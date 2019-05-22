韓國JTBC 5月27日起播出由甘宇成以及金荷娜主演的韓劇《風在吹》，friDay影音自28日起每週二三上午十點全台獨家首播。有趣的是，該劇日前釋出兩人在海邊拍攝婚紗照預告，甜蜜模樣讓不少網友羨慕，直呼兩人會是年度CP大賞的不二人選，此外，甘宇成45度折腰甜抱金荷娜模樣，也被網友虧：「48歲的甘宇成的腰力驚人！」、「我不敢相信這個角度是真的！」

相較預告片曬狗糧，該劇描述罹患阿茲海默症的甘宇成在病前病後愛上了同一個女人金荷娜的故事，讓網友直呼劇情要準備開虐，而這是金荷娜繼《通往機場的路》後，時隔近三年回歸演出電視劇，她說，「好久沒有透過電視劇和大家見面，有些緊張與激動，希望能演出一個有說服力以及有共鳴的秀珍（劇中角色名）甘宇成則說，「這是至今所飾演角色中，完全不同的感性角色，為了能給觀眾送上溫暖的禮物，所以決定出演。」

甘宇成與金荷娜日前拍攝劇中海報，甘宇成的背影帶著春日般的溫暖，金荷那則如風消逝般優雅，讓網友倍感好奇，「就像不知道從哪裡吹來的風一樣，在考驗與動搖著人生。」海報中字句，「其他都忘了，只不會忘記她。」甘宇成似乎不想放棄金荷那而緊緊握住她的手的神情，更叫人心痛。工作人員則預告，兩人的感情線將會打動觀眾。

此外，阿茲海默症題材在韓正夯，今年上半年神劇《耀眼》以此題材引發共鳴，女主角金惠子更因此奪百想大賞影后殊榮，網友也認為演技派的甘宇成以及金荷娜也被看好年底入圍各大演技獎項。

(中時 )